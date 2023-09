Santarcangelo in via Cagnacci si parla di Pug

Un nuovo piano urbanistico per Santarcangelo. La quarta tappa degli incontri con i cittadini è per oggi alle 17,45 nei giardini degli alloggi Erp di via Cagnacci. Tra i temi trattati l’accesso alla casa e ai servizi di prossimità, l’abitare collaborativo e il welfare di prossimità. "Il tema della casa è particolarmente sentito oggi, con una società in continuo cambiamento e l’emergere di nuove necessità – dice l’assessore alla pianificazione urbanistica, Filippo Sacchetti (nella foto) – Nel quarto appuntamento di ‘È futuro presente’ ascolteremo esperienze di abitare collaborativo e welfare di prossimità. L’abitare sarà al centro delle linee progettuali del nuovo Pug che dovrà ridefinire gli usi del territorio in conformità ai più aggiornati standard ecologici e sociali". "La casa non è solo un prodotto commerciale, ma un diritto delle persone – aggiunge l’assessore ai servizi sociali, Danilo Rinaldi – Il nostro auspicio è che il Pug ci aiuti a invertire il paradigma, raccogliendo le esperienze di valore attuate in altri territori, con attenzione a nuove modalità dell’abitare e alle esigenze che stanno emergendo". Alla conferenza interverranno Gianluigi Chiaro, economista di Area Proxima Bologna e consulente di Caritas, Roberta Pavarini, presidentessa della storica cooperativa di abitanti di Mancasale e Coviolo (Reggio Emilia), Elisa Zavoli, sociologa e mediatrice della cooperativa sociale Fratelli è Possibile. Si partirà dall’approfondimento dei dati del mercato di vendita e affitto su Santarcangelo.