Santarcangelo, incidenti e feriti in calo nei primi tre mesi

Incidenti in calo a Santarcangelo nei primi mesi dell’anno. Da gennaio a oggi i sinistri rilevati sono stati 18: 8 senza feriti, 10 con feriti, nessuno dei quali in prognosi riservata. Rispetto al 2024, gli incidenti sono calati del 33 per cento: l’anno scorso di questi tempi erano stati 27 incidenti di cui 12 con feriti.

"Sono numeri importanti, in particolare per quanto riguardo il calo dei feriti", osservano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alla polizia locale Luca Paganelli. Numeri che "confermano, da un lato, l’efficacia degli strumenti deterrenti come il sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche con le telecamere (i Vistared, attivi da settembre) i e VeloCity". Dall’altro lato "i dati testimoniano la costante attività di presidio del territorio da parte degli agenti della polizia locale, coordinati dal nuovo comandante Daniele Del Fabbro. Ringraziamo il comandante e tutti gli agenti del corpo per le azioni messe in campo".