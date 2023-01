Santarcangelo

L’ospedale ’Franchini’ rinuncia alla Iort, la radioterapia intraoperatoria. Così ha deciso l’Ausl, dopo un’attenta valutazione su costi e benefici. Il macchinario per la Iort, presente a Santarcangelo dal 2009, all’epoca fu una rivoluzione: permetteva di trattare i pazienti affetti da tumore attraverso un solo ciclo di radioterapia, durante gli interventi chirurgici. Il macchinario fu una rivoluzione per la chirurgia senologica del ’Franchini’: consentiva una terapia efficace e molto meno invasiva. Una rivoluzione pagata a caro prezzo, non solo dall’Ausl ma da tutta la comunità di Santarcangelo: venne acquistato al prezzo di un milione e 300mila euro, anche il Comune partecipò alla spesa così come l’associazione ’Paolo Onofri’, che organizzò all’epoca una raccolta fondi per contribuire alla spesa per il nuovo macchinario.

Ma per continuare a utilizzare la Iort a Santarcangelo è necessario acquistare un nuovo macchinario. Quello attuale non è più al passo ai tempi, e anche cambiare solo alcune parti per renderlo adeguato comporterebbe un investimento ingente. Un investimento che, secondo l’Ausl, non è giustificato dall’attuale impiego della Iort. Come conferma il responsabile della senologia di Santarcangelo Domenico Samorani. "Fino a qualche anno veniva trattata con la Iort una media di 70 malati di tumore all’anno". Tutte pazienti a cui era stato diagnosticato il tumore al seno.

Poi il numero delle pazienti trattate con la radioterapia intraoperatoria è progressivamente diminuito. Questo dopo che i risultati degli studi sulla sua efficacia presentati nel 2018 a Firenze (a un congresso), hanno cambiato i protocolli del suo utilizzo. "In seguito a quegli studi– ricorda Samorani – all’inizio si decise che la Iort era ancora utile per i pazienti over 60, con masse tumorali non superiori ai 2 centimetri e diagnosticate precocemente (i pazienti con tumori luminal a). Poi si è stabilito di usare la radioterapia intraoperatoria per chi ha più di 70 anni, e successivamente è stata data una nuova indicazione: non doveva più essere fatta per pazienti sopra i 75 anni". Insomma: col tempo il ricorso alla Ior è diventato sempre più limitato e superato da altre terapie. "Nel frattempo – conferma lo stesso Samorani – la radioterapia post-operatoria è migliorata e diventata meno invasiva, grazie a nuove tecnologie a disposizione".

Da qui la recente decisione presa dai vertici dell’Ausl, di non avvalersi più della Iort all’ospedale ’Franchini’ di Santarcangelo. Decisione già comunicata alla Regione e al Comune di Santarcangelo, nonché ai pazienti in cura.