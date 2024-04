Santarcangelo, la cipolla dell’acqua entra tra i ’tesori’ di Slow Food

"Noi santarcangiolesi siamo da cipolloni non solo di fatto ma anche di diritto". Così Alice Parma saluta un traguardo storico. Perché la famosa cipolla dell’acqua di Santarca, dal gusto così dolce che può persino essere mangiata cruda o usata per i dolci, diventa un presidio Slow Food. Un riconoscimento che, si spera, servirà a rilanciarne la coltivazione e a preservare e valorizzare un prodotto storico. "Fino alla prima metà del ’900 a Santarcangelo la produzione della cipolla era molto fiorente – ricorda Filippo Polidori, uno dei 4 coraggiosi agricoltori che la coltiva ancora – Tra una aiuola di cipolle e l’altra si scavavano piccoli fossi, l’irrigazione avveniva per scorrimento". Ora le tecniche sono cambiate, ma il sapore è gustoso come un tempo. E ora la cipolla di Santarcangelo è tra i prodotti Slow Food. "Un risultato frutto del lavoro di squadra, che rende più fruibile e conosciuta la cipolla dell’acqua", dice l’assessore regionale Alessio Mammi, intervenuto ieri con Polidori, il vicepresidente di Coldiretti Giorgio Ricci e Massimiliano Mussoni, chef ambasciatore della cipolla dell’acqua. Che va coltivata "rispettando un rigoroso disciplinare", sottolinea Lia Cortesi di Slow Food.