Santarcangelo, la festa di Carnevale dedicata a Boschetti

Torna il Carnevale a Santarcangelo per la 19esima edizione. Dopo due anni di stop, domenica 19 febbraio riecco l’evento nel centro storico: alle 14.30 da via Montevecchi partirà la sfilata di carri allegorici che passerà poi da via Cavour, via Molari, piazza Ganganelli e nella via di piazza Marini; un circuito ad anello che sarà percorso per tre volte. La zona a traffico limitato non inciderà sulla viabilità. Tutti i dettagli – comprese le aree di sosta disponibili, a cominciare dal parcheggio Francolini – saranno riportati nell’apposita ordinanza che è in corso di definizione. Una dedica speciale viene fatta al pittore Pino Boschetti, scomparso a ottobre: nel manifesto dell’iniziativa, diffuso nei giorni scorsi, campeggia la riproduzione del dipinto ‘Arlecchino con violino’, realizzato dall’artista nel 2001. Per partecipare alla sfilata è necessario contattare il numero 338.8276102.