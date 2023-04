Santarcangelo, musei aperti durante le festività

Musei comunali e Pro loco si preparano all’arrivo delle festività pasquali con iniziative e aperture straordinarie. Met e Musas, in particolare, saranno visitabili domani, domenica e lunedì dalle 15.30 alle 19: il primo ospita in via Montevecchi ‘Il tempo nella memoria degli oggetti’, la mostra inaugurata sabato 18 marzo in occasione del Capodanno contadino. Il museo storico archeologico, invece, oltre alla collezione permanente che spazia dai reperti preistorici alle opere ottocentesche ospita anche la speciale mostra ‘Lo spazio del tempo. Calendari romani tra ritmi naturali e culturali’. Per tutto il weekend visite guidate in centro e alle grotte organizzate dalla Pro loco. Info: 0541624270 o [email protected]