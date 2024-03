Santarcangelo, notte di paura. Auto divorata dalle fiamme

Notte di paura a Santarcangelo. Poco dopo la mezzanotte, qualcuno ha dato fuoco alla macchina di proprietà di una donna di mezza età. Un rogo la cui origine appare, con ogni probabilità, di natura dolosa. L’ipotesi più probabile è quello di un atto vandalico, anche se sono in corso accertamenti e i carabinieri della compagnia di Rimini, accorsi sul posto per i rilievi, non escludono nessuna pista.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, in via Amendola. I residenti hanno allertato i carabinieri per una Kia Rio parcheggiata in strada che improvvisamente era stata avvolta dalle fiamme. I militari dell’Arma si sono precipitati in via Amendola a sirene spiegate, insieme ad una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini. I pompieri si sono trovati davanti la vettura divorata dal fuoco e si sono messi immediatamente all’opera per domare l’incendio. Le operazioni si sono concluse molto rapidamente fino a quando l’area non è stata resa nuovamente sicura. Il sopralluogo svolto dai vigili del fuoco, una volta domato completamente il rogo, porterebbe gli inquirenti ad escludere l’ipotesi del guasto o del malfunzionamento e a ritenere molto più probabile un’origine di natura dolosa. Sono quindi scattate le ricerche del piromane (o dei piromani) con i carabinieri che hanno setacciato a lungo la zona. Sono stati inoltre acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza nella speranza che possano contenere elementi utili all’identificazione di chi ha innescato l’incendio.

Non è la prima volta che in via Amendola si registrano episodi simili. Era già accaduto alla fine di gennaio, quando a prendere fuoco era stato uno scooter Scarabeo Aprilia parcheggiato in mezzo alla strada.