Santarcangelo, oltre 200 persone aiutate in un anno da ‘U i è da magné’

In un anno ha aiutato oltre 200 persone di Santarcangelo in difficoltà. Fornendo loro oltre un tonnellata di cibo tra pasta (250 kg), passata e polpa di pomodoro (altri 240 kg), confetture e macedonia (220 kg), ma anche farina, tonno in scatola e legumi, minestrone in buste, biscotti e cacao, cui vanno aggiunti oltre 200 litri di latte e ingenti quantità di prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa. Sono i numeri di ’U i è da magnè’, l’emporio solidale di Santarcangelo che ha aperto i battenti nell’ottobre del 2022. A gestirlo sono i volontari di Ven èulta, l’associazione nata a Santarcangelo in tempi di Covid, e che poi si è presa l’impegno di aprire l’emporio. L’attività è sostenuta dal Comune di Santarcangelo, che nel 2023 ha speso 26mila euro tra l’affitto della sede di via Costa, le bollette, l’acquisto di attrezzature. "In meno di un anno e mezzo, l’emporio solidale è diventato un punto di riferimento per tutta Santarcangelo. Nel 2013 ha aiutato 75 famiglie, per un totale di oltre 200 persone", dicono la sindaca Alice Parma e Danilo Rinaldi, assessore ai servizi sociali.