Santarcangelo oltre gli schemi Dai cannibali all’arte del fast food

Seconda settimana di spettacoli per il Santarcangelo Festival che entra nella sua fase clou, prima del gran finale previsto il 16 luglio. Tanta arte contemporanea, dunque, per alimentare la curiosità e l’esigenza di spettatori in cerca di movimenti del corpo difficili e non per tutti. Gli artisti diventano opere d’arte viventi ma per apprezzarle, queste vanno prima di tutto metabolizzate nel breve tempo offerto da ciascuna pièce. È l’avanguardia portata avanti da ben 53 anni di festival. Una infinita sorgente artistica in grado di suscitare, secondo i critici, emozioni sepolte nell’inconscio, originando misteri e interrogativi e tal volta provocando quella moralità inscalfibile e matrice dell’ordine sociale.

Il festival è "bellissimo" anche per Alice Parma, sindaca di Santarcangelo, nonché assidua frequentatrice di un evento che si allontana da quell’idea di divertimentificio di massa sviluppato in Riviera. Un’arte del festival che, insomma, cattura l’anima a 360 gradi. Non a caso, per lo spettacolo di Anna-Marija Adomaityte il pubblico era davvero vario. ‘Workpiece’ operaia, quella dell’artista lituana, in cui la performer analizza la sua esperienza di lavoro in un noto fast food. Descritta con il movimento c’è la produttività maniacale che impatta il corpo. Durante la performance la danzatrice si muove sopra un tapis roulant evocando la catena di montaggio, ma anche l’annichilimento e la solitudine della società metropolitana. Venerdì scorso, poi, in piazza Ganganelli per un minuto è risuonato l’urlo atavico di protesta, originatosi dalla voce della performer e attivista bielorussa Jana Shostak. E la sera dello stesso giorno Catol Teixeira ha messo in scena una coreografia ispirata ad un’opera degli anni Venti: ‘Il pomeriggio di un fauno’ di Nijinsky. Un corpo inziale senza genere il suo, che tuttavia si trasforma attraverso il suono e il movimento. La figura del fauno è infatti un fantasma queer che invita alla danza. Ana Pi, coreografa brasiliana, domenica scorsa al Teatro Lavatoio, ha condotto dal canto suo una ricerca politica sui balli tradizionali di Haiti. Lo ha fatto lavorando sui gesti ancestrali utilizzando, soprattutto, tanto zucchero raffinato.

Oggi, invece, debuttano i performer italiani di Collettivo Cinetico con un manifesto cannibale dedicato alla pornografia vegetale. E la compagnia di danza Dewey Dell invece presenta ‘I’ll do, I’ll do, I’ll do’.

Nel fine settimana spazio ad Agnese Banti che alle 20.30 di sabato va in scena con ’Speaking cables’, un dispositivo coreografico per voce, cavi e altoparlanti. Il giorno successivo ecco la replica di Melissa Guex con ’Down’, inedita creazione coreografica per batteria e corpo danzante.

Andrea G. Cammarata