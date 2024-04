"Santarcangelo più forte della crisi e del Covid"

Si è emozionata più volte, mentre parlava dal palco del Supercinema. Non poteva essere altrimenti per Alice Parma, che l’altra sera ha fatto un bilancio dei suoi 10 anni da sindaca insieme alla sua giunta. In una sala gremita da oltre 200 persone la Parma – intervistata dal giornalista Gigi Riva – ha ripercorso il viaggio che l’ha portata, nel 2014, a essere una delle più giovani sindache in Italia, e il lavoro fatto in questi anni. "Santarcangelo ha tenuto nonostante le difficoltà di questi anni segnati dalla pandemia e dalla crisi economica – ha detto la Parma – dimostrando la propria forza e lavorando senza sosta". Con uno sguardo al futuro (il titolo scelto non a caso per la serata) e quello al passato, perché "la nostra comunità ha come primo e principale riferimento la sua storia, dall’antifascismo ai giganti della cultura, dal tessuto sociale alle imprese passando per il volontariato", fino "a una tradizione amministrativa fatta di grandi sindaci che hanno sempre incoraggiato e sostenuto la crescita della città".

Passando in rassegna i traguardi di questi 10 anni, la Parma ricorda opere come la scuola materna di Canonica e "la Casamatta di piazza Balacchi, un investimento di rigenerazione urbana e che ha incrementato in modo significativo l’attrattività turistica di Santarcangelo". Senza dimenticare il cantiere – in corso – della nuova passerella ciclopedonale sul Marecchia: "Un’opera che collegherà il centro con le due frazioni più popolose di Santarcangelo che si trovano al di là del fiume: un fattore d’unione non solo simbolico per la nostro comunità, ma tanto concreto in termini di infrastrutture". E ancora i lavori in partenza o già avviati grazie ai fondi del Pnrr: "Santarcangelo è riuscita a ottenere in totale 25 milioni, tra quelli destinati alle opere del Comune e di altri enti e i contributi alle imprese". E ancora l’attenzione al sociale e la lotta all’evasione, che ha portato in 10 anni al recupero di 8,2 milioni.

Non poteva mancare "il ringraziamento a tutti i santarcangiolesi per questi 10 anni meravigliosi", promettendo da parte sua e della giunta "massimo impegno fino all’ultimo giorno di mandato". E dopo? Che farà la Parma? Il suo sguardo al futuro è rivolto a Bologna... Non è un mistero che la Parma sia in pole position per la candidatura a consigliera regionale. Il suo nome da mesi circola negli ambienti del Pd.