Santarcangelo, premiati gli studenti delle medie ’tutor’ dei compagni

Avere per tutor il compagno di classe. Più di 50 ragazzi di Santarcangelo si sono riuniti ieri alla biblioteca ’Baldini’ per ricevere un premio dopo quanto fatto durante l’anno scolastico. Settimana dopo settimana gli studenti delle medie si sono impegnati supportando i propri compagni nel recupero di alcune materie scolastiche nell’ambito dei progetti ‘Peer to peer’ e ‘Un compagno in più’. "Essere una comunità di persone significa aiutarsi a vicenda, darsi una mano nelle difficoltà" ha detto l’assessora alla scuola, Angela Garattoni ringraziando gli studenti per il loro impegno come tutor. "I progetti di tutoring sono una realtà da diversi anni, li abbiamo portati avanti anche durante la pandemia – spiega la preside Giovanna Frisoni – E la capacità dei ragazzi di aiutare gli altri si è visto anche nei giorni dell’alluvione".