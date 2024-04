Santarcangelo, premio a 27 ragazzi che aiutano i compagni di classe

Premiati ieri in municipio i 27 ragazzi e ragazzi della scuola media Franchini di Santarcangelo che, durante l’anno, hanno aiutato i compagni di classe nel recupero di alcune materie, come matematica e inglese. Una bella iniziativa che va avanti da 10 anni "e per questo – dice l’assessore alla scuola Angela Garattoni – abbiamo scelto di premiare i nostri piccoli tutor nella sala del consiglio comunale". La cerimonia si è conclusa con la consegna dei diplomi di merito, alla presenza della prof Maia Baldini, coordinatrice del progetto.