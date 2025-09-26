Santarcangelo prende il volo con la fiera di San Michele. La cipolla regina della piazza

Con radici millenarie e uno sguardo verso il domani, Santarcangelo si prepara a celebrare la 653esima edizione della fiera di San Michele, più nota come "l’antica fiera degli uccelli". Festa grande domani e domenica tra natura, tradizioni e gastronomia, temi portanti di questa manifestazione – annoverata tra le più antiche d’Italia – che continua ad affascinare. "La lunghissima storia che la fiera porta con sé ci carica di responsabilità – ammette il sindaco Filippo Sacchetti, presentando la manifestazione – Un onere che, insieme alla Blu Nautilus (società che organizza l’evento per conto del Comune) affrontiamo con slancio e senso di futuro. Perché le fiere sono luoghi di identità, cultura e relazione".

Il programma della fiera di quest’anno combina eventi consolidati e novità. Al centro c’è la cipolla dell’acqua, presidio Slow Food (unico del Riminese) e autentico simbolo di Santarcangelo. Piazza Ganganelli per due giorni diventerà la Piazza dei Cipolloni con gli chef Massimiliano Mussoni (Sangiovesa), Claudio Di Bernardo (Grand Hotel di Rimini), Giuseppe Gasperoni (Casa Gasperoni, Poggio Torriana), Omar Casali (Maré, Cesenatico). E nei locali tante ricette che esaltano la cipolla: "Rappresentiamo il territorio e lo raccontiamo in cucina – spiegano Gasperoni e Casali – per cercare di renderlo sempre più conosciuto e moderno, anche con contaminazioni con aglio e scalogno". Accanto al gusto la natura prende corpo con iniziative come le camminate lungo il fiume Uso (sabato), il trekking sulle tracce di San Francesco (domenica) e le passeggiate ornitologiche. Domani e domenica al Campo della Fiera tornano la Chèsa di Gazott e la Fattoria di San Michele, con animali da cortile e botteghe rurali. "Il rispetto per gli animali sarà alla base delle iniziative: gli uccelli non più considerati come richiami da caccia, ma come creature da conoscere e tutelare", dice Franco Foschi di Blu Nautilus. La grotta di San Michele diventa uno dei Luoghi del Belsentire: domenica alle 16 sarà inaugurata una targa e all’interno della grotta di via Ruggeri si terrà il concerto speciale di Daniela Cattivelli, che trasformerà i richiami degli uccelli in paesaggi sonori elettronici.

Ma la dimensione culturale della fiera passa anche dalla riscoperta del patrono San Michele e il rapporto con la comunità religiosa. "I concerti in cartellone collocano la Collegiata al centro della manifestazione", osserva Foschi di Blu Nautilus. I cortei storici in costume della compagnia Mons Jovis, le installazioni urbane, gli eventi musicali e le installazioni sul tema ambientale completano la ricca offerta della festa. Con questa edizione, Santarcangelo intende confermare la sua vocazione di città che "sa tenere insieme memoria e innovazione, con una fiera non solo da vedere, ma da vivere come esperienza autentica".

