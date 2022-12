Santarcangelo, residenti in trincea: "Più parcheggi per chi vive in centro"

I residenti nel centro storico alto di Santarcangelo continuano a crescere, "eppure i parcheggi diminuiscono". E con lo stop definitivo alla sosta in piazza Balacchi, i posti sono ancora più ridotti. Ecco perché il comitato ’Noi delle contrade’, che riunisce gli abitanti della parte alta del centro, sono pronti a chiedere al Comune una completa riorganizzazione della sosta "per mettere fine ai disagi e trovare una soluzione definitiva che possa soddisfare tutti". L’incontro con l’amministrazione si terrà a gennaio, ma il comitato ha già idee chiare sulle misure da prendere. Il Comune ha deciso di prorogare fino a giugno alcuni dei posti riservati (in via temporanea) ai residenti, tra via De Bosis, via Ruggeri e il parcheggio dei Cappuccini. Per il comitato "l’area di sosta davanti al convento dei Cappuccini è fondamentale. Lì i posti auto vanno assegnati in maniera definitiva ai residenti, e incrementati". Perché "i 12 attuali sono troppo pochi". Ma "servono anche altre aree a disposizione di noi residenti", mantenendo comunque un limite massimo ai pass rilasciati a ciascuna famiglia. Ecco perché il comitato presenterà a riguardo alcune proposte, al confronto previsto con il Comune. "Non chiediamo la luna, ma di adottare delle soluzioni che tengano conto di tutte le esigenze del centro storico, incluse quelle di noi residenti".

Nell’incontro previsto con l’amministrazione il comitato è pronto ad affrontare anche il tema dei pannelli fotovoltaici. Un mese fa è stato discusso e approvato in consiglio comunale (con i voti della sola maggioranza) il nuovo regolamento energetico di Santarcangelo, che di fatto vieta l’installazione degli impianti nel centro storico. "Non ne capiamo le ragioni – dicono dal comitato – Lo troviamo assurdo, le norme nazionali lo consentono, nel resto d’Italia si va nella direzione opposta a quella imboccata a Santarcangelo: chiederemo al Comune di aprire il confronto e rivedere il regolamento".