Santarcangelo ricorda. Meris Vicenzi: "Ha donato la sua vita agli altri"

Il titolo del libro dice già tutto: Meris. La vita è un dono. E la vita di Meris Vincenzi è stata davvero un dono, per tanti santarcangiolesi e non solo. Morta il 4 marzo scorso a 67 anni, Meris è stata una figura centrale del mondo del volontariato e della parrocchia di Santarcangelo. Gravemente disabile, è stata cofondatrice (negli anni ’70) del gruppo di servizio della parrocchia, che si occupa di persone svantaggiate. "Era una donna speciale, ha fatto delle sue fragilità un punto di forza: da persona assistita è stata capace di prendersi cura di chi aveva accanto", dicono le (tante) persone che hanno realizzato il libro Meris. La vita è un dono. Il volume sarà presentato stasera alle 20,45 alla chiesa Redentor hominis, zona stazione. Sarà l’occasione per ricordare Meris. "Invitiamo tutti coloro che l’hanno conosciuta a portare la loro testimonianza".