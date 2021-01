© Riproduzione riservata

Santarcangelo (Rimini), 10 gennaio 2021 - Sono stati lunghi minuti di paura quelli vissuti sabato sera nella centralissima piazza Ganganelli, a Santarcangelo. Una rissa fra giovani, nata per futili motivi, ha fatto scoppiare il caos. Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per calmare gli animi. E’ successo attorno alle ore 21 e, nonostante le norme anti Covid che vietano assembramenti, in quel momento di gente ce n’era parecchia. A quanto pare però non sarebbero state elevate sanzioni, né presi provvedimenti nei confronti dei ragazzi coinvolti, i quali sono fuggiti con l’arrivo degli agenti. "Risse e scazzottate – commenta in un post il capogruppo consiliare della Lega Marco Fiori - in piena conformità con i protocolli anti covid. Le raccomandazioni del sindaco valgono zero per questi bambocci. I soliti bambocci che da mesi creano problemi in città. I bambocci che tutti conoscono ma che a tutti non importa nulla. Persone che non possiedono il minimo senso di rispetto per leggi e regolamenti. Sono mesi e mesi – conclude Fiori - che chiediamo più sicurezza, più prevenzione e più controllo del territorio ma l’amministrazione dice che va tutto bene. Non va tutto bene, sarebbe ora che l’assessore alla sicurezza cambi mestiere per conclamata incapacità". Proprio ieri il sindaco Alice Parma, osservando il sensibile aumento dei contagi, si era rivolta ai cittadini invitandoli a "osservare con più attenzione quelle misure che sappiamo essere necessarie per il contenimento del virus".