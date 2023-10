Santarcangelo scende in campo per il calcio, 1,2 milioni di euro per l'antistadio

Dopo il progetto del nuovo palasport, finanziato da fondi del Pnrr, il Comune di Santarcangelo scende in campo anche per il calcio. La giunta ha approvato il progetto per rifare l’antistadio. Un intervento da 1,2 milioni di euro, che prevede un campo da calcio di ultima generazione, 28 nuovi pannelli fotovoltaici, un sistema di raccolta delle acque piovane e l’efficientamento energetico delle torri faro. Il progetto è stato candidato al bando ’Fondo sport e periferie’ promosso dal dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri. Ma la giunta ha stabilito che i lavori per il nuovo antistadio del ’Mazzola’ si faranno solo se da Roma arriverà "un contributo che pico copra almeno il 50% della spesa totale: 615mila euro". Ci sperano a Santarcangelo, in un contributo. Perché l’antistadio ne ha bisogno: è il campo più utilizzato, per gli allenamenti e della prima squadra e delle giovanili. Se si farà, il nuovo campo avrà dimensioni regolamentari e sarà dotato anche di una nuova tribuna – prefabbricata – da 70 posti, sul lato nord. Calcio e non solo: i tecnici del Comune stanno lavorando ad altri progetti di impiantistica sportiva nel tentativo di intercettare fondi nazionali e regionali.