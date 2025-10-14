Santarcangelo si coccola Manzi: "Ora festa grande per il mondiale"

Santarcangelo è una delle Città slow d’Italia, "che lavora per la qualità della vita e una mobilità lenta e sicura. Ma quando siamo in pista andiamo a tutto gas grazie a Stefano Manzi. Grande Stefano, non vediamo l’ora di poterti festeggiare". Il sindaco Filippo Sacchetti e tutta Santarcangelo si ’coccolano’ il pilota, che ha vinto domenica sul circuito dell’Estoril (in Portogallo) il mondiale Supersport. Un titolo che il centauro ha finalmente conquistato in sella alla sua Yamaha dopo i due secondi posti nei campionati 2023 e 2024. Manzi, classe 1999, ha debuttato a 16 anni nel Motomondiale in Moto3. Promosso due anni dopo in Moto2, nel 2018 a Misano rischiò la caduta per colpa del folle gesto di Romano Fenati, che gli tirò il freno mentre sfrecciava a 200 km orari. Dal 2022 il pilota di Santarcangelo corre stabilmente nel mondiale Supersport. Che quest’anno, finalmente, ha vinto da dominatore: i punti decisivi sono arrivati domenica all’Estoril.

"È un periodo d’oro per lo sport santarcangiolese: tanti giovani talenti e sempre più praticanti – dice Sacchetti – Ma un titolo di campione del mondo non è roba di tutti i giorni. A nome di tutta la città ringrazio Stefano Manzi per le grandi emozioni che ci ha regalato. E lo festeggeremo com’è giusto che sia". Ricorda il sindaco che "Manzi ha già ricevuto in passato una benemerenza del Comune". E "nell’attesa di metterlo in lizza per l’Arcangelo d’oro, quando magari porterà a casa il titolo della Superbike... (scherza, ma non troppo, il primo cittadino), vogliamo onorarlo per questo grande successo, con cui ha portato anche il nome di Santarcangelo nel mondo". Già ieri Sacchetti ha parlato con uno dei referenti del fan club di Manzi a Casale di Sant’Ermete. "Abbiamo iniziato a coordinarci per preparare un bel momento di festa per Stefano tra la sua gente, per celebrarlo pubblicamente. Il calendario gli propone ancora un’ultima tappa a Jerez in Spagna in ottobre, poi organizzeremo la festa per lui, sulla base dei suoi impegni".