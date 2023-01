Santarcangelo, Silvia Battistini nuova dirigente

È Silvia Battistini la nuova dirigente del Settore Territorio del Comune di Santarcangelo. Questo l’esito della procedura di selezione alla quale hanno partecipato 25 candidati. La selezione ha portato all’accertamento dell’esperienza professionale, delle competenze dei candidati, per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato per tre anni, più due di proroga. Battistini ha preso servizio al Comune di Santarcangelo nel 2013, per ottenere nel 2015 l’incarico di posizione organizzativa dei Servizi urbanistici.