Santarcangelo, spot sui social dell’influncer. Piero Armenti

Il tour nel centro storico, con la foto di rito sotto al Campanone. E il pranzo alla Sangiovesa. Tutto documentato da post e foto sui social. Che valgono – quasi – quanto uno spot, vista la sua popolarità. Nei giorni scorso Piero Armenti, influencer, autore di libri, fondatore dell’agenzia viaggi ’Il mio viaggio a New York’, ha fatto tappa a Rimini per partecipare a un evento. Domenica Armenti ha voluto visitare anche il centro storico di Santarcangelo. Una visita che ha raccontato sui social, scatenando centinaia di commenti. Per il sindaco Filippo Sacchetti, la presenza di Armenti "apre una doppia riflessione. La prima: è sempre più evidente che i borghi come il nostro ricchi di storia, cultura, enogastronomia, eventi sono una risorsa preziosa da valorizzare. Il grande lavoro che stiamo facendo per far diventare Santarcangelo una vera e propria destinazione turistica va nella direzione giusta". "La seconda riflessione – continua – riguarda le sfide legate ai dazi. Inevitabilmente anche realtà come la nostra ne risentiranno: penso alle piccole e medie imprese che hanno rapporti commerciali con gli Usa, alle collaborazioni di nostre realtà ristorative a Brooklyn e Atlanta e alla vocazione agroalimentare di Santarcangelo e della Valmarecchia. La nostra grande qualità è già una ricetta anti-dazi". Di dazi si parla anche alla fiera Vinitaly dove oggi Carlo Cracco e la moglie Rosa Fanti presenteranno i vini che producono con la loro azienda agricola Vistamare a Santarcangelo. E per Sacchetti "bisogna fare un fronte compatto per dire basta alle imposizioni. Lasciamo viaggiare libera la nostra qualità e il nostro valore per il mondo".