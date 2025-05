Santarcangelo, ‘Tana’ mette al centro il tema della ricerca interiore

Continua ’Filo per filo-Segno per segno’, il festival del teatro e delle arti organizzato da Alcantara e dedicato alle nuove generazioni. I prossimi spettacoli dei laboratori teatrali di fine anno saranno al teatro Lavatoio di Santarcangelo (ore 21). Stasera il gruppo dagli 11 ai 14 anni porta in scena ’Giallo per caso’, domani invece i ragazzi dai 9 agli 11 anni sono protagonisti di ’Parole a soqquadro’, il giorno dopo è la volta di ’Dentro al bosco’ (gruppo 9/11 anni), mentre sabato il gruppo dagli 11 ai 13 anni presenta ’L’ora buca’.

Sabato e domenica (con turni dalle 18 alle 20) le grotte comunali di Santarcangelo ospitano ’Tra luce e ombra. Storie dal sottosuolo’, un viaggio in un luogo senza tempo in compagnia di personaggi interpretati da Marco Cestonaro, Claudia Gallo, Rachele Re, Martina Rinaldi. Domenica alle 16 e alle 17.30 al Teatro Il Lavatoio di Santarcangelo sarà la volta di ’Tana’ della compagnia Tpo. Mentre osservano la natura circostante e gli animali che la popolano, le due attrici si immergono completamente nel loro ambiente naturale. Manipolando sculture di stoffa e tessuti leggeri, danno vita a paesaggi fantastici, costruiscono e smontano rifugi e nascondigli in un gioco creativo di forme da abitare. La ricerca della tana diventa una metafora della ricerca interiore e dell’esplorazione personale. Nella condivisione e partecipazione del momento, la distinzione tra spettatori e attori si dissolve, dando vita a un’esperienza.

f. t