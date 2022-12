Santarcangelo

I ladri non vanno in ferie neppure a Natale, a Santarcangelo. Approfittando del giorno di festa, un malvivente solitario è entrato in azione nel tardo pomeriggio di domenica nella galleria commerciale ‘La Fornace’. Nel mirino è finita la parafarmacia che si trova all’interno del centro commerciale. Lo sconosciuto si è lasciato alle spalle una lunga scia di danni, anche se il colpo si è concluso con un bottino davvero misero: un centinaio di euro a malapena, secondo i primi conti.

Stando a quanto è emerso finora, l’autore avrebbe agito da solo, anche se non è da escludere di eventuali complici. Sul blitz natalizio indagano i carabinieri della stazione di Santarcangelo, che stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Dai primi rilievi, il ladro per prima cosa ha sollevato un tombino dalla strada, poi l’ha usato come ’ariete’. Ha lanciato il tombino contro la vetrina della parafarmacia e l’ha mandata in mille pezzi. In quel momento, da quelle parti, non c’era praticamente anima viva, e così il predone ha potuto agire indisturbato, penetrando all’interno dell’esercizio. A quel punto si è diretto verso il registratore di cassa, e l’ha forzato per prelevare il contenuto. Forse si aspettava di trovare qualcosa di più. Alla fine, infatti, il malvivente si è dovuto ’accontentare’ di qualche banconota e delle monete del fondocassa, per un importo complessivo che – stando ai primi conti – non supera i 100 euro.

Un bottino piuttosto magro rispetto ai danni causati per intrufolarsi nella parafarmacia. Dopo aver arraffato i soldi, l’uomo si è diretto all’uscita ed è fuggito – pare a piedi – facendo perdere immediatamente le proprie tracce. Una volta scattato l’allarme, sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri di Santarcangelo. I militari dell’Arma hanno acquisito i filmati delle telecamere della zona e si sono messi all’opera per ricostruire la dinamica del furto, e soprattutto per riuscire dare un volto e un nome all’autore della spaccata alla galleria ’La Fornace’.

Il ladro potrebbe essere lo stesso che nei giorni scorsi ha colpito anche in altre zone della provincia, sempre con la stessa tecnica, compiendo diverse spaccate ai danni di negozi. Da Santarcangelo e da altri comuni della Valmarecchia, oltre che da Bellaria, nei giorni precedenti il Natale erano arrivate ai carabinieri diverse segnalazioni, per i tentativi di furto nelle abitazioni o nelle macchine parcheggiate. Segnalazioni che hanno spinto le forze dell’ordine ad alzare ancora di più la guardia in occasione delle festività, con controlli a tappetto su tutto il territorio.