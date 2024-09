Santarcangiolese, stop alle buche sulla ciclopedonale

Un restyling da 130mila euro per sistemare finalmente la ciclopedonale sulla Santarcangiolese. Un intervento atteso da tempo in città perché il percorso, parecchio frequentato sia a piedi sia in bici, presenta da anni buche e avvallamenti tali da renderlo pericoloso. I lavori riguarderanno 2,6 km della pista: dalla via Cupa a San Michele. "La ciclopedonale sulla Santarcangiolese è tra le più frequentate in tutte le stagioni dell’anno – osservano il sindaco Filippo Sacchetti e la vicesindaca Michela Mussoni (in foto) – ed è un collegamento strategico. Per questo e anche per le richieste arrivate dai tanti cittadini (visti i tratti ammalorati) abbiamo deciso di intervenire con lavori di bonifica e manutenzione straordinaria, per sistemare la ciclopedonale entro la prossima estate".