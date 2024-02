Santarcangiolese, terminati i lavori

Passo avanti per la messa in sicurezza della Santarcangiolese. Sono terminati i lavori all’incrocio con via Santa Maria, nella frazione di San Michele. Gli operai di Anthea, per conto del Comune di Santarcangelo, hanno realizzato un’isola di traffico rialzata e l’installazione della nuova segnaletica. A breve sarà messo anche un lampeggiante. Una soluzione "sperimentale", spiegano dall’amministrazione, che se darà buoni risultati diventerà definitiva. Nei prossimi mesi verrà installato anche il semaforo pedonale a chiamata in centro tra la Santarcangiolese e via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un intervento richiesto a lungo dai residenti, che hanno raccolto quasi 300 firme. Il 19 e il 20 febbraio si terranno gli ultimi lavori per la manutenzione del cavalcavia di via Tosi, che sarà a senso unico alternato durante l’intervento.