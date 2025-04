Santarini, capitano gentiluomo. Tra ex compagni, tifosi e amici:: "Questa Roma è tua per sempre"

Ci sono persone che non hanno bisogno di alzare la voce per farsi ricordare. Bastano uno sguardo gentile, una stretta di mano vera, e il modo di camminare sul campo come si cammina nella vita: con rispetto. Sergio Santarini è uno di questi. Un signore del calcio, un’anima giallorossa che ha attraversato decenni con la stessa eleganza con cui si affrontano le cose importanti: in silenzio, ma lasciando il segno. Ieri mattina, allo stadio comunale Moretti di Cesenatico, duecento persone si sono strette intorno a lui in un abbraccio commosso e riconoscente. Un amarcord pieno di calore organizzato da Stefano Menenti, presidente onorario del Roma Club Rimini e amico di Santarini. Non era solo una rimpatriata, era una dichiarazione d’amore. A un uomo, a un capitano, a una Roma che resta nel cuore. Attorno a Sergio sono arrivati da ogni dove: da Roma, Bologna, Fano e dalla sua città, Rimini. Sì, perché è lì che tutto è cominciato: l’infanzia, i primi calci con la maglia della Stella, le partite giocate in C col Rimini, le lezioni al liceo scientifico, e il padre camionista che gli ripeteva: "Prima studia, poi penserai al calcio". Ieri a Cesenatico c’erano gli ex compagni che con lui hanno vestito la maglia della Roma negli anni ’70 e ’80: Loris Boni, Franco Peccenini, Alberto Batistoni, Paolo Conti, Guido Ugolotti, e c’era anche la figlia di Aldo Bet, lo storico compagno di reparto e cognato nella vita. E poi l’amico di sempre Franco Nanni, riminese, ex gloria del Verona. Una piccola grande famiglia, ritrovata per dire: "Noi ci siamo. E tu ci sei, ancora e sempre".

Non sono potuti venire Bruno Conti, trattenuto da motivi di salute, e Carlo Ancelotti, impegnato in Spagna con il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Ma il cuore di Ancelotti è rimasto qui. Solo poche settimane fa aveva ospitato Sergio nella Ciudad del Real Madrid per un derby con il Rayo Vallecano. "Mi ha fatto tanto piacere rivedere Carlo", racconta Sergio. "E ho visto dei fenomeni come Mbappé e Vinicius...".

Accanto a lui, come sempre, c’era suo figlio Mauro. Un passo dietro, con la discrezione e la forza di chi sa che a volte la memoria fa qualche capriccio, ma il cuore resta intatto. E Sergio, anche se ogni tanto si ferma a cercare le parole, quando parla della Roma ritrova tutto: l’ordine, la luce, la voce.

"Con Liedholm inventammo la zona", ricorda con un sorriso. "All’inizio c’era scetticismo, nessuno voleva farla. Ma Liedholm non si fece condizionare. Fu un’idea di progresso. Non solo per la Roma, per tutto il calcio italiano". C’è fierezza nelle sue parole, ma anche quella misura che lo ha sempre distinto. Tredici stagioni con la maglia giallorossa, 344 presenze, cinque gol, tre Coppe Italia, e soprattutto una vita intera dedicata alla Roma. "Tutti mi dicevano che impostavo bene, che sapevo distendermi in avanti. E io lo facevo con naturalezza".

Sergio ha attraversato epoche e generazioni. Da tecnico è stato uno dei primi a credere in Francesco Totti quando Carlos Bianchi lo teneva ai margini. "Carlos lo vedeva come un giocatore normale. Per me era un campione". Fu Santarini a insistere, e quando Totti incantò tutti al torneo "Città di Roma", il destino si scrisse da sé. "Vincemmo 3-0 col Milan, Francesco segnò. Il prestito alla Samp saltò. Per fortuna", ha detto in una recente intervista.

E poi c’è quel giorno, l’8 maggio 1983, quando la Roma vinse il suo secondo scudetto. Santarini era ormai lontano, giocava nel Catanzaro. Ma Falcao, con un gesto che vale più di mille parole, disse in pubblico: "Quel titolo è anche merito di chi ha iniziato a costruire questa squadra. Come Sergio". E c’è da credergli. Perché certi uomini seminano, anche se non raccolgono.

A Cesenatico si è celebrata non solo una carriera, ma un modo di essere. Un calcio fatto di sobrietà e passione, di sguardi sinceri e affetti duraturi. I racconti dei compagni si sono alternati con le risate, le fotografie in bianco e nero si sono colorate nei ricordi. Uno ha ricordato come Sergio dava del "lei" anche ai cronisti giovani, un altro ha raccontato di quella volta che marcò Pelé e il brasiliano gli fece i complimenti. "Fu una partita a Riccione, estate del ’67. Io giocavo nel Rimini, il Venezia mi chiese di unirsi a loro per un’amichevole col Santos. Finì 1-0 per loro. Pelé mi disse che avevo fatto bene… e da lì partì tutto". Roma gli ha dato tanto. E lui ha dato tanto a Roma. "Ho dato tutto. E la Roma ha dato tutto a me", ha detto con quella voce pacata e fiera. C’è una foto in cui indica la scritta "Roma o morte", in cima al Gianicolo, il giorno del suo arrivo nella capitale. Era una promessa. E ieri quella promessa è tornata a vivere negli occhi di chi l’ha vissuta. In quelli che ricordano e in quelli che aiutano a ricordare. Negli applausi, nei sorrisi commossi, nelle carezze leggere sulle spalle di un uomo che ha insegnato che si può essere forti anche con la gentilezza.

Carlo Cavriani