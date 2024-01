Sant’Ermete è la frazione più popolosa

Sant’Ermete si conferma la frazione più popolosa di Santarcangelo con 2.567 residenti, mentre Montalbano è quella con meno abitanti: sono 351. È la fotografia scattata dal report annuale sulla demografia a Santarcangelo. Alcuni dati li avevamo anticipati già nei giorni scorsi. Al 31 dicembre si contavano a Santarcangelo 22.250 abitanti, in lieve calo rispetto al 2022. È aumentato nel 2023 il numero dei nuovi nati (che sono stati 152), ma anche quello dei morti (245). Sono state 806 le persone che, l’anno scorso, hanno preso la residenza a Santarcangelo: 667 provengono da altri comuni, 114 invece dall’estero. Nel 2023 sono state 687 le persone che, da Santarcangelo, si sono trasferite in altri comuni o all’estero. Stabile la popolazione di nazionalità straniera: i residenti non italiani sono 1912, 9 in meno del 2022. Tra gli stranieri più presenti a Santarcangelo svettano al primo posto gli albanesi (330), seguiti da cinesi (273), ucraini (220) e marocchini (219). Continua a invecchiare la popolazione di Santarcangelo: il 28% ha più di 65 anni, gli under 18 rappresentano solo il 16%. Quattro i cittadini ultracentenari in città: tre donne e un uomo, Aroldo Beltrambini, che (l’abbiamo scritto) ha compiuto il secolo il 5 gennaio.