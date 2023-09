Sant’Ermete, ecco il piano anti-alluvione Lavori per quattro milioni, si parte nel 2024

Quattro milioni per la messa in sicurezza del Mavone e altri interventi contro il rischio di alluvioni. I progetti sono stati illustrati l’altra sera dalla giunta di Santarcangelo, all’incontro con i residenti di Sant’Ermete. I lavori per la nuova vasca di laminazione alla confluenza tra il Mavone e il Caldiero (già progettati e finanziati) partiranno nel 2024. L’intervento costerà 2 milioni e 375mila euro, di cui 1,8 finanziati dalla Regione. Dopo l’alluvione di maggio il Consorzio di bonifica ha presentato il progetto per la regimazione complessiva delle acque in zona Casale, storicamente problematica: un intervento da oltre un milione e mezzo.