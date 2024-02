Sant’Ermete, il comitato:: "Preoccupati dal nuovo parco dello sport"

Sarà un grande parco dedicato al ciclismo, con vari circuiti per gare e allenamenti. Ma sarà dotato anche di 4 campi da padel, palestra e bar ristorante il maxi impianto sportivo che la fondazione di Giuseppe Berardi, compianto ex patron della Scrigno scomparso un mese fa, realizzerà a Sant’Ermete. Un investimento da oltre 2 milioni, a carico della fondazione. Un progetto sul quale il comitato ’Sant’Ermete e San Martino, cittadini in Allerta’, vuole vederci chiaro. "Chiediamo un incontro urgente al Comune di Santarcangelo, per capire tanti aspetti di un progetto che impatterà notevolmente sulla frazione". Per questo "vogliamo sapere i piani previsti per la viabilità e i controlli del parco, che impatterà sulla sicurezza di Sant’Ermete non solo nelle ore notturne". Il comitato è pronto anche a "proporre migliorie per il progetto dedicate ai più giovani e agli anziani".