Sant’Ermete, via Casale più sicura con la nuova pista ciclopedonale

Via Casale a Sant’Ermete sempre più sicura. Sono partiti in questi giorni i lavori delle imprese Pesaresi e Mattei per il nuovo stralcio del percorso ciclopedonale protetto, lungo circa 2 chilometri. L’opera, realizzata con un investimento complessivo di 2,1 milioni di euro, consentirà di spostarsi, a piedi e in bicicletta, attraverso gli abitati di Case Gnoli, Casale e il Fondo, collegando la frazione con i percorsi protetti che permettono di raggiungere Rimini costeggiando via Marecchiese. Sarà pronta nella prima metà del 2026.

"Inizia a prendere forma un intervento molto atteso dai residenti, al quale lavoriamo da anni – spiegano il sindaco Filippo Sacchetti e la vicesindaca Michela Mussoni – Si tratta di un nuovo tassello verso la realizzazione completa della Città dei 15 minuti, con nuovi collegamenti ciclopedonali tra centro e frazioni. Percorsi che poi saranno progressivamente collegati tra loro, per restituire un’unica rete di mobilità sostenibile in grado di consentire a ciascuno di raggiungere tutti i servizi essenziali a piedi o in bicicletta nell’arco appunto di 15 minuti".

Previste alcune modifiche alla viabilità: dalle 7 di domani alle 19 del 15 dicembre, o fino alla fine dei lavori, sarà vietato sostare nel parcheggio via delle Margherite di fronte al civico 30 e dal civico 25 al 35, vietato transitare anche nel tratto del percorso ciclopedonale sul lato del campo sportivo. In tutta l’area di cantiere, oltre al restringimento della carreggiata stradale, sarà istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari.

r. c.