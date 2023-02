Santi resta segretario: "L’età non è un limite al rinnovamento"

Con Elly Schlein il Pd cambia prospettive, ma a Riccione si punta sul sicuro e non si cambia. Riziero Santi ha deciso di accettare l’invito che gli hanno rivolto 86 iscritti al partito. Un gruppo che considera gli esponenti delle quattro mozioni al congresso nazionale, i consiglieri comunali, i membri della giunta e buona parte del gruppo dirigente del partito. Il tormentone ‘Riziero resta’, evitando la ricerca di candidati per il ruolo di segretario con tanto di sfida spacca partito, infine ha colto nel segno. "Accetto la candidatura a segretario" dice Santi, in deroga al rinnovamento generazionale. "Nel Pd di Riccione una nuova generazione di dirigenti e attivisti si sta affermando nell’amministrazione della città, in Consiglio e in Giunta, come nell’attività politica, nei Circoli territoriali e nei forum tematici. In questi 100 giorni di reggenza, fatta insieme a Marino e Cinzia, abbiamo lavorato in forte sintonia in particolare sul metodo, sulla motivazione e sulla partecipazione, ottenendo una reazione molto positiva che ci ha consentito di produrre una buona mole di attività politica. La richiesta di assumere organicamente la guida del partito di Riccione mi giunge inaspettata e sinceramente non era nei miei programmi di vita, ma naturalmente mi onora immensamente e mi stuzzica". L’età anagrafica in fondo non conta, sottolinea Santi: "consapevole che il rinnovamento non è solo un fatto generazionale, ho deciso di rispondere mettendomi a disposizione della richiesta che ho ricevuto dagli 86 iscritti al partito, ampiamente ed inequivocabilmente rappresentativi di tutto il Pd". Questo avverrà mantenendo "lo spirito di collaborazione e sintonia che si è instaurato in questi mesi con la Sindaca Daniela Angelini e con le altre forze della coalizione".