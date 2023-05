Santi vuole il doppio mandato per più innovazione e sviluppo

"Il nostro più che un programma elettorale, rappresenta una visione ed un’idea di sviluppo del paese" commenta il candidato a sindaco di "Vivo Gemmano", Riziero Santi. Tre sono gli obiettivi principali: manutenzione, innovazione e sviluppo economico e sociale.

Manutenzione: previsti programmi di intervento per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade, il controllo e il ripristino delle frane, la pulizia dei fossi, il decoro urbano. La manutenzione del patrimonio edilizio comunale e dei cimiteri del Capoluogo, di Onferno e di Marazzano.

Innovazione: la promessa è che sarà infrastrutturale, organizzativa, tecnologica: previsti progetti concreti di rigenerazione e riqualificazione urbana del Centro Storico, di Villa e delle altre frazioni, della Riserva Naturale Orientata e delle Grotte di Onferno, con il riconoscimento di sito patrimonio Unesco. "Intendiamo fare tutto questo – ribadisce Santi – con progetti di cooperazione con altri Comuni e altri livelli istituzionali, con il privato e il mondo del volontariato".

Sviluppo economico e sociale: previsto l’avvio delle procedure e della redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, prevista l’apertura di nuovi servizi per l’infanzia e l’adolescenza e per gli anziani, aiuti a famiglie e imprese, con un piano di promozione e marketing del territorio. "Su questi obiettivi – continua Santi – daremo continuità al lavoro ed al percorso già intrapreso dall’ amministrazione comunale uscente, sia nei rapporti che nei contatti in corso, perché crediamo assolutamente nell’attivazione di diversi canali di finanziamento, parteciperemo ai bandi Pnrr, a quelli ministeriali ed a quelli regionali. Perchè va detto chiaramente: si tratta di opere e servizi che hanno costi incompatibili con un bilancio come quello del Comune di Gemmano, che ha una rigidità vicina al 100 %".

