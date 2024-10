Santolini e Filippucci. Nuove botteghe storiche

Sono il panificio Santolini di Miramare e Arredamenti Filipucci di via Brighenti le nuove Botteghe Storiche di Rimini. A pochi passi dalla stazione di Miramare, il Panificio Santolini, esercizio artigianale di pane e prodotti da forno in viale Guglielmo Marconi 85, dai primi del ‘900 sprigiona i suoi profumi inconfondibili e sforna i suoi prodotti che, dagli anni ’80, sono preparati dalla famiglia Santolini. L’azienda è stata fondata nel 1984 da Gino Santolini che ha tramandato la sua sapienza artigianale di generazione in generazione a Maurizio, Emanuela e Milena Santolini.

Da tre generazioni apre le sue porte sull’alto design e sul fascino dell’interior design d’autore da un contesto architettonico di charme come il seicentesco Palazzo Filipucci, in centro storico. E’ Arredamenti Filipucci, noto indirizzo di commercio di mobili e arredamenti d’arredo in via Maurizio Brighenti 15, fondato e gestito da tre successive generazioni della stessa famiglia. L’impresa risale agli anni ‘50 con il fondatore Fausto Filipucci nella sede del Corso d’Augusto angolo via Brighenti.