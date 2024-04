Sanzioni ai pensionati ex frontalieri: "L’Italia rispetti la convenzione"

"Sappiamo che tra San Marino e Italia ci sono stati dei tavoli tecnici anche sulla previdenza, e la conferma ci è arrivata dal presidente Mattarella durante la sua visita in Repubblica, ma non sappiamo quali risultati abbiano prodotto. Questa situazione non è più tollerabile". La Csdl non si è dimenticata dei pensionati ex frontalieri e torna a all’attacco. "Il nostro governo – dicono dal sindacato – deve esigere dall’Italia il rispetto della convenzione contro le doppie imposizioni". Una problematica, questa, che viene da lontano e nella quale sono incappate alcune decine di pensionati ex frontalieri, "ma che se non risolta rapidamente – sottolineano – incombe su tutti gli altri, compresi gli attuali frontalieri che andranno in pensione". A ricostruire la vicenda è il segretario Fuli, Agostino D’Antonio. "Nel 2012 è stata firmata la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino, che riguardava anche i pensionati frontalieri – ricorda – Ci siamo resi conto fin da allora che c’erano delle differenze di interpretazione tra i due Stati. La relazione del Governo sammarinese affermava che le tasse dei pensionati ex frontalieri si dovevano pagare solo a San Marino. Al momento della ratifica da parte del Parlamento italiano, non è invece scaturita una equivalente e univoca interpretazione".

Così, il sindacato si è subito mosso scrivendo ai segretari di Stato Finanze, Esteri, Lavoro e Sanità. "Il nostro timore era che prima o poi il problema potesse esplodere". Così come è avvenuto a distanza di anni. Esattamente lo scorso anno, quando l’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna ha inviato cartelle esattoriali e sanzioni anche con cifre molto pesanti. "Queste cartelle possono arrivare entro cinque anni – spiega D’Antonio – contenendo quindi anche interessi elevati. Ad essere coinvolti sono stati soprattutto pensionati ex frontalieri che hanno lavorato a San Marino per la maggior parte della loro carriera e ora devono fare i conti con una enorme penalizzazione. In alcuni casi, l’importo richiesto sfiora il 40% della pensione. L’Agenzia delle Entrate ritiene che solo le pensioni di invalidità o sociali siano imponibili a San Marino, ma non è affatto vero". "Di fatto, l’Agenzia delle Entrate – spiega il segretario della Csdl, Enzo Merlini – richiede il pagamento di imposte non dovute in nome dello Stato Italiano, ma non ci risulta che il nostro governo, pur avendo ragione, abbia preteso che l’esecutivo italiano intervenisse per far sì che l’Agenzia applicasse correttamente la convenzione. Se lo ha fatto ma il governo italiano non ne tiene conto, vuol dire che c’è un evidente problema di carattere diplomatico, di cui occorrerebbe essere a conoscenza".