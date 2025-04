Sap, Giglia riconfermato segretario provinciale

Si è tenuto ieri mattina il Congresso Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) di Rimini. Al termine dei lavori, Salvatore Giglia è stato riconfermato segretario provinciale. In Polizia da 35 anni, Giglia è una figura di riferimento per il Sap sul territorio. Con lui, nella nuova segreteria, anche Anna Bisulli (segretario aggiunto), Andrea Scarparo, Matteo Fabbri, Tiziano Scarpellini e Giuseppe Urbinati.

Durante l’evento è intervenuto il segretario nazionale Roberto Mazzini, che ha illustrato le novità del decreto sicurezza. Rinnovato anche il Consiglio Provinciale, confermando un gruppo coeso e motivato. Il Sap di Rimini, primo per numero di iscritti in provincia, continua a distinguersi per l’impegno nella tutela dei diritti degli operatori della Polizia di Stato.

"È un onore e una responsabilità – ha detto Giglia – continueremo a lavorare per i colleghi con passione e trasparenza".