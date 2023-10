Sap, Mazzini diventa segretario nazionale. Gli subentra Giglia

Salvatore Giglia è il nuovo segretario provinciale del Sap, il Sindacato autonomo di polizia. La nomina in occasione del consiglio provinciale, che si è svolta ieri pomeriggio, alla

presenza del Segretario generale Stefano Paoloni. Salvatore Giglia è riminese, ha cinquantadue anni, in servizio presso la Questura di Rimini Succede a Roberto Mazzini (in foto), che andrà a ricoprire l’incarico di Segretario nazionale in seno alla Segreteria Generale del Sap.

"Sono grato del riconoscimento e della fiducia accordatami – dichiara Salvatore Giglia –, continuerò nel solco della precedente gestione, per portare avanti le istanze degli uomini e delle donne della Polizia di Stato in provincia di Rimini".

"Insieme all’intera segreteria provinciale – conclude il neo responsabile dell’organizzazione – continueremo ad essere un costante pungolo per l’amministrazione, per i delicati temi afferenti gli organici ed i rinforzi estivi, così come per la questione alloggi di servizio".