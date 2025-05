Sapore di mare e bomboloni. Ombrelloni aperti e pedalò all’alba, la stagione parte col vento in poppa

Signori in brandina, si parte. L’estate 2025 è iniziata. Avvio ufficiale anticipato di una settimana. Per la prima volta lo start formale - prescritto dall’ordinanza regionale che impone il servizio di salvataggio - non è dall’ultimo weekend di maggio, ma dal penultimo: questo. Con ulteriore settimana di extra-time a settembre.

"Partiamo col vento in poppa, anche se piuttosto fresco, di bora – sorride la presidente di Aia Federalberghi, Patrizia Rinaldis –. Ma l’avvio vero, in grande stile, sarà dal 29 maggio, con l’inaugurazione di RiminiWellness, quando saranno aperti tutti i circa 1.100 tra alberghi e residence turistici. Cui andrà aggiunta la crescente offerta di soggiorni brevi, che sempre più rappresentano una fetta rilevante dell’offerta, seppure da inquadrare dal punto di vista normativo". Una ’istantanea’ della stagione vede "un mese di giugno in crescita anche grazie alle Pentecoste – afferma Rinaldis – e ai tanti eventi, dalla Notte Rosa ai Campionati di ginnastica". Si punta come sempre sul mercato turistico italiano. Ma ci sono "buone aspettative" sul fronte estero: "La situazione economica in Germania è complicata – osserva l’Aia – ma contiamo sulla conferma della Polonia, ormai nostro secondo mercato di riferimento, e a buoni risultati dal mercato inglese, con quattro voli settimanali attivati su Rimini". "Ce ne fossero quattro da altrettante città tedesche sarebbero sempre sold out", dice Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera. Secondo Rinaldis "la sfida è restare su quel 30 per cento e passa di ospiti da Oltralpe, che vedono Rimini al top tra le località provinciali, negli ultimi anni, anche grazie agli afflussi non solo estivi".

Schierati da ieri mattina sulle 250 torrette di Rimini e provincia altrettanti marinai di salvamento (300 compresi gli ’uomini rossi’ sostituti). Pronti sulla battigia anche i mosconi rossi del servizio salvamento. Insieme a 50mila ombrelloni aperti e 150mila lettini, nel solo capoluogo, da Torre Pedrera a Miramare.

Ma c’è anche un moscone che offre un servizio davvero speciale. E’ quello del bagno Giorgio (133, a Rimini sud) che ai turisti propone "bomboloni caldi in pedalò, un momento magico per iniziare la giornata". Appuntamento su prenotazione - in base alle condizioni del mare - ogni giovedì alle prime luci dell’alba, che ci si gode dal mare. Si salpa in pedalò e si viene raggiunti dalla colazione - cornetti e bomboloni come se non ci fosse un domani - caricata a bordo di un moscone a remi, e consegnata direttamente dal bagnino in mare. Xa vut (ad piò) da la veta?

Mario Gradara