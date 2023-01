Sara, ambasciatrice nel dna "Nata da un amore sbocciato qui"

Venire al mondo perché Riccione esiste... Non poteva esserci miglior ambasciatrice della città se non Sara Cercignani, turista di 47 anni che ogni stagione torna A Riccione. Ieri la sindaca Daniela Angelini le ha conferito il riconoscimento di ‘Ambasciatore nel mondo’. "Ho imparato a camminare in viale De Amicis. Dal 1976 anche io vengo sempre in quella che considero la mia culla". Il legame di Sara con la città è molto forte visto che "se sono nata è colpa vostra" ha scherzato ieri con la sindaca. "Riccione è la mia seconda casa. Io esisto perché i miei genitori si sono conosciuti qui nel 1972. Mio babbo fino all’ultimo giorno della sua vita ha pensato a quel viale e al mare di Riccione. Per me la felicità è quando da Miramare giri a destra su viale D’Annunzio".

Il padre di Sara si chiamava Dino. Era un giovane arrivato da Arezzo nella Riccione degli anni Settanta. Galeotto fu quello sguardo con Lucia, una ragazza giunta da Napoli. Non fu una storia estiva, ma amore. Per decenni la famiglia è venuta in vacanza a Riccione, "prima all’hotel Aurelia, in seguito alla pensione Matteoni, poi all’hotel Olga e da più di 20 anni all’Hotel De Amicis dove con la famiglia Montebelli si è instaurata una vera amicizia. Oriano Montebelli è venuto ad Arezzo a trovare mio padre quando stava male". Se ami Riccione, lo fai tutto l’anno, ed infatti Sara non si limita alle vacanze estive, e quando può un salto in riva al mare lo fa anche in inverno. "Ricevo questo riconoscimento soprattutto per mio padre (scomparso nell’ottobre scorso). Lui è venuto in vacanza a Riccione per oltre 60 anni, fin dal 1958. La prossima estate tornerò a Riccione con mia mamma che non vede l’ora".