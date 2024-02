Sarà Eddie Martinez a rappresentare il Titano

La Repubblica di San Marino partecipa alla 60esima Esposizione internazionale d’arte-La Biennale di Venezia con il progetto Nomader di Eddie Martinez, a cura di Alison M. Gingeras. In esposizione, un nuovo corpus di opere dell’artista americano, pensate appositamente per La Fucina del Futuro (Calle San Lorenzo 5063B, Castello), sede del padiglione in continuità con la Biennale Architettura 2023. Il padiglione di San Marino è progettato e realizzato da Fr Istituto d’Arte Contemporanea, azienda sammarinese che fa capo a Roberto Felicetti, Vincenzo Rotondo e Alessandro Bianchini, con il supporto della segreteria di Stato alla Cultura e la supervisione del commissario Paolo Rondelli e del vice commissario Riccardo Varini. "Sono onorato di rappresentare la Repubblica di San Marino alla Biennale Arte 2024 – sono le parole di Eddie Martinez – e sono grato al team di Fr Istituto d’Arte Contemporanea che ha organizzato il padiglione e ha scelto un artista al di fuori dei propri confini per rappresentarli sulla scena mondiale. Sono anche grato ad Alison M. Gingeras per la sua continua collaborazione e per la sua coraggiosa ricerca sulla pittura e sulle sue possibilità. Questo progetto è il risultato di un viaggio di oltre dieci anni, che traduce il mio lessico visivo e lo porta verso nuove terre, metaforiche e letterali". Concepita appositamente per gli spazi de La Fucina del Futuro, un’ex bottega fabbrile nel cuore del sestiere di Castello, l’installazione ideata da Eddie Martinez e Gingeras "intende dare allo spettatore – spiegano gli organizzatori – pieno accesso al processo creativo dell’artista". Nella prima sala sarà allestito un tavolo trapezoidale con un’ampia selezione di disegni e alcune sculture in bronzo, che l’artista ha realizzato assemblando vari materiali di scarto trovati sulla spiaggia di Long Island. Intorno al tavolo ci sarà una selezione di dipinti realizzati appositamente per il padiglione di San Marino. L’installazione delle opere pittoriche continuerà quindi nella seconda sala. "Sia le sculture che i disegni – si spiega – sono parte integrante dei processi concettuali e formali migratori cui Martinez si sottopone per produrre i suoi dipinti su larga scala".