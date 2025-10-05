Sarà finita entro marzo la scuola di via Bellini: "Completate le pareti interne. Ora gli arredi"

Nell’area dell’ex centro tennis Maf, a Bellaria Igea Marina, sta nascendo la nuova scuola primaria di via Bellini, un investimento da 4,3 milioni di euro finanziati dal Pnrr. Si tratta della prima costruzione scolastica ex novo in città dagli anni Settanta. Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori a marzo 2026 e, nei mesi estivi, il completamento di arredi e rifiniture, così da aprire regolarmente con l’anno scolastico 2026/27. "Le pareti interne sono concluse e stiamo predisponendo gli impianti – spiega il vicesindaco Francesco Grassi –. A breve faremo un sopralluogo con sindaco e dirigente scolastica per valutare lo stato dell’opera e pensare all’arredo degli spazi comuni: l’ingresso, la biblioteca, le zone relax. Vogliamo ambienti belli, moderni e stimolanti, capaci di trasformare la scuola in un luogo vivo e accogliente".

La realizzazione del nuovo plesso consentirà di programmare l’abbattimento della scuola Pascoli, ormai datata, completando così la riqualificazione dell’area. Accanto alla scuola sorgerà la palestra, opera da 2,5 milioni di euro finanziato con fondi comunali e con il supporto del Credito Sportivo."L’abbiamo pensata non solo per le ore di educazione fisica – sottolinea Grassi – ma come spazio polifunzionale a disposizione di studenti, società sportive e quartiere. Sarà più grande del necessario, per ospitare allenamenti e partite di basket e pallavolo giovanili. Invece di limitarci al minimo, abbiamo scelto di puntare sulla qualità e sull’estetica".

La palestra si inserirà in un contesto già ricco di impianti, dallo stadio Nanni al PalaBasket, dando vita a una vera ’cittadella dello sport’. "Contiamo di affidare i lavori nei prossimi mesi – conclude Grassi – così da consegnarla entro la fine del 2026. Non è solo un edificio in più, ma un investimento nella qualità della vita, un progetto che parla di futuro e comunità".

