Sarà freddo ma senza brividi

Arrivano i giorni della merla. Il 29, 30 e 31 gennaio sono considerate le tre giornate più fredde dell’anno. Secondo Roberto Nanni, meteorologo e divulgatore scientifico di Ampro, anche nel Riminese "il freddo

si farà sentire, ma le temperature caleranno, facilitate dal soleggiamento e dalla ventilazione debole, attestandosi attorno -3-4 gradi sulle pianure occidentali con qualche grado in meno nelle zone extraurbane, con la possibilità che si formino delle estese gelate, e 0 gradi sul settore costiero. Mentre le massime subiranno un lieve rialzo fino a raggiungere 910 gradi. Valori termici che fino a giovedì vengono previsti in aumento (soprattutto nelle aree collinari e montuose, dove potranno risultare anche al di sopra della media) per rimanere stazionarie i giorni successivi".