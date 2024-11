Sara Orlandi è la nuova ’regina’ della piada

La piada più buona? Quella preparata da Sara Orlandi. È stata lei la vincitrice di questa 25esima edizione del Palio della piada, tra gli eventi clou della Fiera di San Martino. La sfida a colpi di mattarello – organizzata dalla Pro Loco – è andata in scena domenica in piazza Ganganelli. La Orlandi, prima anche nelle categoria over, ha ricevuto in premio un mattarello e un prosciutto. Tra i giovani trionfo di Chiara Giacomini: ha vinto una cena alla Trattoria del Passatore. Aal Palio della piada hanno partecipato anche il primo cittadino Filippo Sacchetti e l’ex sindaca Alice Parma. La piada di Sacchetti è stata bocciata dalla giuria. Tornando ai riconoscimenti, il premio ’Pida di Bécch’, riservato alle migliori piadinerie, è andato alla Bottega 50, vincitrice per la seconda volta in 4 anni: in premio ha ricevuto il sigillo da imprimere sulle piade (le corna di San Martino) e una targa.