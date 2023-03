‘Sarà per sempre’: l’omaggio di Beppe Carletti alla città

Beppe Carletti, frontman e tastierista de I Nomadi, nonché cittadino onorario di Riccione, venerdì 7 nella sala Granturismo, in piazzale Ceccarini, sarà protagonista di ‘Sarà per sempre’, concerto inedito strumentale, piano e archi, nel quale si proporrà in una versione introspettiva e personale. In vista della serata domani dalle 9 alle 15, chi lo desidera potrà ritirare i biglietti invito al Palazzo del Turismo. Cofondatore della storica band assieme all’indimenticabile Augusto Daolio, Carletti affiancato dai musicisti Daniela Corradini e Sergio Reggioli proporrà il concerto in esclusiva per Riccione in occasione del sessantennale de I Nomadi che sarà festeggiato a Riccione il 9 e il 10 giugno.

Non a caso, è proprio nella Perla Verde nel 1963 che la storica band di Novellara, che ora al suo attivo ha 7.500 concerti e 15milioni di copie di dischi vendute, mosse i primi passi al FrankFurt Bar in piazzale Azzarita, con 77 giorni di esibizioni non stop. Arrivavano in furgone, erano ancora dei ragazzini, ma già incantavano la platea, italiani e stranieri. "Accaddero cose straordinarie, che non dimenticherò mai – ricorda Carletti –. Iniziò tutto da lì, da quel bar: un’esperienza determinante. Il ricordo più bizzarro? Ai nostri piccoli concerti veniva ogni sera un tedesco che ci chiedeva sempre di cantare Besame mucho".

A distanza di tanto anni, il mito si rinnova con ‘Sarà per sempre’. "La musica muove sensazioni non solo uditive, ma anche visive".

Nives Concolino