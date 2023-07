Sarà un finale da brivido per Cinema in giardino

Dopo complicate trattative con il Comune, domenica sera sulla pagina Facebook di Cinema in giardino è stato comunicato che l’ormai trentennale rassegna cinematografica di Riccione Paese salterà. La notizia ha scatenato un putiferio, decine i commenti di dissenso. Ieri il colpo di scena, che riapre uno spiraglio. La commissaria Rita Stentella ha convocato Massimiliano Giometti, organizzatore dell’evento, per trovare la soluzione, in particolare sul piano economico e logistico. Questa mattina in municipio si terrà una riunione nel tentativo di trovare la quadra. Si cerca di salvare il salvabile, proprio nei giorni in cui la rassegna partiva per poi coprire i mesi di luglio e agosto. Seppur fermo nelle sue posizioni, Massimiliano Giometti è disposto a valutare la proposta del giorno: "Fatemela _ ha detto alla commissaria _ poi con la mia famiglia valuteremo la fattibilità e daremo una risposta. Di certo se Cinema in giardino salta, non è colpa nostra. Da parte mia ho chiesto non soldi per fare il cinema, ma di interessarsi dell’allestimento dell’area" al quale in passato provvedeva direttamente il Comune con un impegno di spesa di circa 42mila euro.

"La rassegna non è stata inserita nei tempi necessari nella programmazione delle manifestazioni estive _ riporta il post di Cinema in giardino, nell’annunciarne l’annullamento _, pertanto, con la caduta della giunta comunale, il commissario non ha garantito il sostegno. In dodici anni di attività Giometti Cinema a Riccione Paese ha portato più di 60mila persone. Ha preparato palinsesti che hanno compreso tutti i generi cinematografici per accontentare il vasto pubblico, invitando personaggi di spicco del mondo cinematografico. "Sarà un grande dispiacere non vedere le tante facce amiche e i turisti che apprezzavano la libertà di sedersi all’aperto, i commercianti ed il comitato Riccione Paese, il Pepper con gli aperitivi, gli amici del circolo anziani che ci ha ospitato in questi anni". In replica oltre settanta commenti: "Da turista di Riccione trovo indecente che non si possa fruire di un’arena estiva", scrive una villeggiante. "Riccione aveva molti cinema all’aperto, tutti chiusi per lasciare il posto a palazzine _ fa eco un’altra _. Questa rassegna era l’unica superstite. L’unico segno di continuità di un bellissimo passato. La prossima stagione per compensazione, dovete organizzarla da giugno a settembre e non cogliete la palla al balzo per cancellarla definitivamente". "Cercate di farla lo stesso, magari alzando il costo del biglietto e limitando la programmazione al solo mese di agosto", fa eco un’altra signora.

Nives Concolino