"Sarà un Halloween tutto da ridere con me"

Halloween è alle porte e alle Befane si festeggia con la cantante star del web Lucilla, amatissima dai bambina. La fatina dai capelli rossi e dal sorriso contagioso si esibirà al centro commerciale domani (appuntamento alle 16.30) con uno spettacolo musicale dedicato ai bimbi, ma che piacerà tanto anche ai genitori. Canzoni, scherzi e tanto divertimento per un Halloween in compagnia dell’artista, che in pochi anni ha ottenuto uno straordinario seguito.

Lucilla, cosa si prova ad essere la beniamina dei bambini e anche dei loro genitori?

"Il contatto con loro, i bambini, è la parte più importante di questo lavoro, ed altrettanto bello il rapporto con i loro genitori. Sapere che si fidano dei temi che propongo, del modo in cui mi rapporto con i loro figli, è fondamentale. Conquistare la loro fiducia significa sapere che i bambini, con me davanti allo schermo, sono in buone mani".

E sanno che lei porta sempre allegria e spensieratezza.

"Ho iniziato a cantare le canzoni per bambini su YouTube portando positività e ottimismo. I colori vivaci e i messaggi positivi sono indispensabili per aiutare un bimbo a crescere bene. Dal vivo il contatto con loro mi gratifica molto".

Ma chi è davvero Lucilla?

"Sono una fatina venuta dal sole per cantare e giocare con tutti i bambini...".

Alle Befane porta uno spettacolo per la festa di Halloween. Che rapporto ha con la paura? "Cerco di superarla prendendo coscienza di ciò che mi spaventa. La maggior parte delle volte siamo intimoriti da ciò che non conosciamo. Prendere maggior dimestichezza con le cose che ci spaventano, è il miglior modo per smettere di averne timore. E attraverso lo spettacolo di domani cerco di insegnare ai bimbi questo concetto".

Con la sua etichetta discografica Alman Kids ha raccolto fondi per la Romagna. Ci racconta come è nata l’idea?

"Dopo l’alluvione di maggio ho pensato: cosa posso fare io? La missione era aiutare gli asili, le scuole, cercando, con la raccolta di fondi di donare materiale scolastico, per ricominciare. Un piccolo passo, un raggio di sole, ma dal valore importante".

Rosalba Corti