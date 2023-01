"Sarà un Sigep dolcissimo, alberghi vicini al tutto esaurito"

di Mario Gradara

"Si annuncia un’edizione davvero straordinaria del Sigep, che stando a richieste e prenotazioni potrebbe superare i livelli pre pandemici, quelli del 2019: andiamo verso il tutto esaurito per i quasi 400 hotel aperti". Gongola Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera. "Particolare non trascurabile – continua –, alla fiera internazionale del gelato e della pasticceria arrivermo in crescendo: da venerdì a domenica convention aziendale al Palas, con 1.300 partecipanti, che alloggeranno nei 4 stelle di Marina Centro. Poi dal 18 e 19 i primi arrivi degli espositori Sigep, che organizzano gli stand, fino al 20-21 quando arriveranno anche i visitatori. Gli hotel di Rimini sono già sull’80% di occupazione media, e prevediamo di riempire sotto data, con prezzi anche molto alti, buoni per il settore". Ospiti anche distribuiti a Riccione, Misano, Bellaria, Cesenatico e Milano Marittima, come ai bei tempi. "Noi siamo già pieni per il Sigep, fin dai primi di dicembre", sorride Gigi Biotti, Best Western Maison B Hotel. "Tutto esaurito, non c’è quasi più posto, ho solo due stanze ancora libere, con ospiti anche dall’estero: Portogallo, Spagna e Scandinavia", fa eco Andrea De Luigi, hotel Cosmons. "Il Sigep è tra le fiere rimaste a Rimini quella sicuramente più importante - sostiene Parizia Balducci, hotel San Francisco Spiaggia –. Anche l’anno scorso è stata fatta ma, ancora frenata dalla pandemia, non ha raggiunto i soliti numeri di visitatori. Si prospetta che quest’anno riusciremo a raggiungere livelli ante covid visto l’interesse che si sta manifestando con le prenotazioni degli alberghi". "Sigep bene, ma a volte sembra che si viva di Capodanno e Sigep, mentre su 270 giorni di autunno, inverno e primavera 230 sono di una tristezza unica", lamenta Ivan Neri, hotel Atlantic.

"Al Demo Hotel siamo quasi al completo e arrivano tante richieste anche a prezzi alti – sorride Mauro Santinato – ma noi non facciamo testo con 9 camere. Sembrerebbe positivo". "Ottimi risultati in questi giorni anche per il ponte della Befana – dice Domenico ’Mimmo’ Cimino, titolare dell’omonima catena –. Per il Sigep siamo già pieni da un po’, con 4 dei nostri alberghi aperti. Italiani ma anche stranieri, spagnoli, scandinavi, inglesi. Siamo contenti. L’anno prossimo li apriremo tutti". "Pieni all’80%, andiamo verso il tutto esaurito – continua Gianmario Ferrari, Principe di Piemonte –. Ospiti anche dal’estero, Iran e Albania: vengono a imparare a fare il gelato". "Qualche camera libera ma buon trend per il Sigep", dice Alba Pellegrini, hotel Luxor. "Tre alberghi aperti, occupazione già oltre il 60%, contiamo di arrivare al tutto esaurito per i giorni di fiera – afferma Corrado Della Vista, Devira Hotel –. Tutte camere doppie affittate da singole, è clientela business, ad alta capacità di spesa. Le aziende restano più a lungo, 4-5 giorni, i visitatori uno o due. Il grosso fa pernottamento e colazione, prezzi sugli 80-90 euro al giorno per la camera". "Oltre 500 ristoranti aperti col Sigep, prevediamo un afflusso ante covid", dice Gaetano Callà, presidente Fipe Confcommercio.