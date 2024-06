Sarà un’estate a tutto gas raccontata da Vivere Riccione

Anteprime dei film in piazzale Ceccarini e attori attesi a Riccione. Cinè si avvicina e sarà uno degli argomenti che andremo a sviluppare nel fascicolo Vivere Riccione in edicola domani con il Resto del Carlino. Dal 2 al 5 luglio il grande cinema, con le case produttrici mondiali, torna a darsi appuntamento a Riccione. Un evento che uscirà dal palazzo dei congressi per contaminare la città con feste e serate.

Ma non parleremo solo dei gradi eventi a partire dalla Notte Rosa e prima ancora dal concerto di The Kolors atteso il primo giorno d’estate. Con Vivere Riccione daremo spazio ai riccionesi emergenti e a quelli che si sono già affermati. Tra i primi ci sono due sorelle, Adele e Vittoria. Hanno iniziato a dipingere a sette anni durante la pandemia. Mentre il mondo le chiudeva in casa, loro cercavano di volare con la fantasia attraverso la tela. Quello che sembrava un semplice passatempo si sta trasformando in arte e le piccole sorelle oggi allestiscono mostre personale con tanto di pubblico. Per due piccole stelle emergenti c’è un riccionese che a 36 anni gestisce pluricampioni a caccia del titolo in MotoGp. Michele Masini è il team manager del team Gresini e si trova a gestire Alex Marquez e l’otto volte campione del mondo, e attualmente terzo nel motomondiale, Marc Marquez. Masini ci ha raccontato la sua storia, gli inizi, le partite a calcio con Marco Simoncelli e tanto altro. Ospiteremo anche un viaggio nel passato nella Riccione di Bepi Savioli con il giornalista Osvaldo Bevilacqua.