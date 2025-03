Sarcasmo e paradosso nella ‘Crisi di nervi’

Dopo Il Compleanno di Harold Pinter, il regista tedesco Peter Stein torna ad affrontare uno dei suoi autori di riferimento in Crisi di nervi, tre atti unici di Anton Čechov. Lo spettacolo, vincitore nel 2024 del premio Le Maschere del Teatro Italiano per la miglior regia, sarà in scena al teatro Galli di Rimini stasera, domani (ore 21) e domenica (ore 16) per l’appuntamento che chiude il percorso dei turni ABC della stagione di prosa.

Scritti tra il 1884 e il 1891 e ispirati alla commedia francese e al genere del vaudeville, gli atti unici di Anton Čechov sono stati fonte di ispirazione e di studio per gli attori e gli scrittori di teatro e divertimento per intere generazioni di spettatori. Stein ha scelto tre opere L’orso, I Danni Del Tabacco, La Domanda Di Matrimonio, e per l’interpretazione interpreti affermati della scena italiana: Maddalena Crippa, Alessandro Averone, Gianluigi Fogacci, Alessandro Sampaoli, Emilia Scatigno e Sergio Basile ad alternarsi sul palco in quelli che lo stesso Čechov, non ancora trentenne, definiva "scherzi scenici".

"Dopo l’insuccesso delle sue prime due opere, il giovane Čechov giurò di non scrivere mai più per il teatro drammatico e decise di dedicarsi esclusivamente ai vaudeville – scrive Stein nelle note di regia – Questa circostanza ci ha regalato una serie di atti unici, pieni di sarcasmo, di comicità paradossale, di stravagante assurdità e di folle crudeltà, e che a loro volta sono diventati il terreno fertile per l’esperienza e la preparazione delle grandi opere della maturità dell’autore. Nelle tre opere esemplari che presentiamo, i personaggi di volta in volta si fanno prendere da crisi di nervi, si ammalano, sono preda di attacchi isterici o litigano in continuazione fra loro. L’estrema comicità, l’esasperazione e gli eccessi di crudeltà utilizzati dall’autore, possono funzionare soltanto se accompagnati da un sottofondo realistico e psicologicamente giustificato. Comunque si tratta pur sempre di opere di Čechov. Sono questi i presupposti su cui gli attori hanno dovuto lavorare. Speriamo di averlo fatto con successo".

La replica di stasera sarà audiodescritta per coloro che partecipano al progetto Teatro No Limits, realizzato in collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì, che offre la possibilità anche ai non vedenti e agli ipovedenti di poter godere appieno delle emozioni di uno spettacolo dal vivo.

Biglietteria teatro Galli: 0541 793811, email: biglietteriateatro@comune.rimini.it. Biglietti on line su https://biglietteria.comune.rimini.it/home.aspx.