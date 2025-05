Sarcina e Belli accendono la Notte Rosa

La marea rosa si prepara a invadere la provincia di Rimini con Hit’s summer. Il capodanno dell’estate quest’anno arriva in anticipo, dal 20 al 22 giugno, tra più di cento eventi da Bellaria fino a Cattolica. Rimini come noto è pronta a scatenarsi con il vincitore di Sanremo Olly e Fedez, Riccione ad accogliere Kledi Kadiu e Michelle Hunziker. Le novità arrivano da Misano e Cattolica, dove ci saranno rispettivamente Paolo Belli e Francesco Sarcina. La 20esima edizione della Notte Rosa quest’anno darà il via all’estate per una tre giorni tra grandi nomi e sorprese per trasformare ogni luogo in un palcoscenico di eccezione.

A Misano il Capodanno dell’estate verrà aperto venerdì 20 proprio dal concerto dal fondatore dei Ladri di Biciclette: Belli si esibirà in piazzale della Repubblica, poi il giorno seguente si respirerà aria di Carnevale con i carri che sabato 21 sfileranno per il lungomare tra coriandoli rosa e musica. A Cattolica, sempre venerdì 20, l’ospite d’eccezione sarà Sarcina, voce storica de Le Vibrazioni, che proporrà un live acustico in piazza Primo Maggio. "La Notte Rosa compie 20 anni ed è diventato un evento storico che unisce tutta la Riviera – dice la sindaca Franca Foronchi –. Siamo onorati di avere Francesco Sarcina, che ci farà sognare con un concerto suggestivo, in cui la sua musica e la sua bellissima voce saranno gli assoluti protagonisti". Il giorno dopo, alle 21, piazza Primo Maggio si trasformerà in una pista sotto le con il Dance village party e il dj Vee Jay Lopez.

A Rimini venerdì 20 torna ‘Un mare di rosa’. La spiaggia dal bagno 47 al 63 si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con musica live, spettacoli e un gran finale con fuochi d’artificio sincronizzati lungo tutta la Riviera. In piazzale Fellini andrà in scena invece l’Rds summer festival con Olly e Fedez e tanti altri ospiti, in scena il 20 e 21 giugno. Spazio anche alla tradizione con la Liscio street parade in piazzale Kennedy dal 22 al 24 giugno, pronta a trasformare la città in una balera a cielo aperto tra liscio e mazurka.

A Riccione, da mercoledì 19 a sabato 21, la città si anima con il Kids family festival in piazzale Ceccarini tra Paolo Ruffini, la coppia comica Salvo e Giorgia e il musical delle Winx. Nella spiaggia libera di piazzale San Martino sabato 21 andrà in scena il Goovi summer. La sera ci sarà spazio per un gala di danza firmato da Kledi Dadiu, pronto per uno spettacolo raffinato in piazzale Roma. Dalle parti di Bellaria Igea Marina doppio appuntamento con il divertimento: venerdì 20 a Igea Marina andrà in scena il Carnevale in Rosa, una sfilata in notturna di carri allegorici e cortei mascherati lungo viale Pinzon, che il giorno dopo continuerà fino a Bellaria lungo viale Panzini e il lungomare Colombo.

Federico Tommasini