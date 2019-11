Rimini, 24 novembre 2019 - La ’domenica bestiale’ è arrivata. Il ’popolo delle sardine’ anti Salvini alle 16 farà un flashmob in piazza Cavour; l’ex vicepremier alle 17 sarà in via Bonsi, con la candidata leghista alle regionali Lucia Borgonzoni, dove inaugura la nuova sede cittadina del Carroccio. Insomma, farà caldo. Si annuncia uno schieramento imponente di forze dell’ordine. Di certo piazza Cavour sarà blindata.



«Quanti saremo? Impossibile dirlo. Credo comunque qualche migliaio». Taglia corto Rosella De Troia, con Mery Denicolò tra i promotori del flashmob delle ’sardine’ che oggi scenderanno in piazza (Cavour) contro Matteo Salvini, che torna in città per inaugurare la nuova sede del Carroccio. Qualche numero dal profilo Facebook del gruppo cittadino, ’Rimini non abbocca, pesce palla in arrivo’: «evento pubblico organizzato da 6.000 sardine». Alle 16 di ieri risultavano «2.780 partecipanti» e 9.848 «persone interessate». «Un numero realistico potrebbe essere di 3-4.000 persone in piazza», dice uno dei promotori.

Annunciata anche la presenza di militanti ed esponenti di spicco del Pd, ma «senza le nostre bandiere, e senza insulti», anticipa il segretario dem Filippo Sacchetti. Pronte anche 4.000 sardine con pane e rucola che saranno distribuite da un gruppo di volontari, coordinati dall’ex consigliere Bertino Astolfi.

Domenica 24 novembre – si legge sulla pagina – Salvini insieme alla sua candidata ombra inaugurerà la nuova sede della Lega a Rimini, facendo passare il messaggio che la Romagna è ormai presa e che la sua retorica dell’insulto e delle false promesse si traduce in consenso e approvazione dovunque».

«La Vecchia Pescheria si trasformerà in una fucina di creatività e resistenza. Sarà arte e libertà, anarchia e potenza, sarà follia e bellezza». A lanciare l’evento ‘Rimini non si Lega’ sui social, dopo Bologna e Modena, sono stati gli stessi ragazzi che hanno ideato la manifestazione bolognese: Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa. L’appuntamento è alle 16 per chi vorrà realizzare le sardine di cartone colorato con cui manifestare. Sardine giganti risultano in preparazione in tutta la regione. Dall’entourage di Salvini fanno capire che l’ex ministro non si sottrarrà a un eventuale incontro con le sardine.

