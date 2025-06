Sardoncini e fuochi per la nuova rustida

Ultimi preparativi per la 61esima edizione della Festa della Rustida, che ogni anno torna sulla piazza di Levante del porto, nel ricordo del terribile fortunale dell’8 giugno 1964. Giovedì si farà festa con i turisti nel segno dell’ospitalità. Dalle 20,30 in poi i bagnini con Riccione Piadina offriranno degustazioni gratuite. In preparazione mille piade e 200 chili di sardoncini alla griglia. Con una donazione di 5 euro, inoltre, si riceverà il boccale che consentirà la libera consumazione di vino e birra. L’intrattenimento musicale è affidato a Studjo di Mauro Forbicini. Verso le 23, come da tradizione, fuochi d’artificio della Fonti Pirotecnica.

ni.co.